Закарпатье: психически больной "заминировал" свою же больницу

Вчера днем в Закарпатской области в дежурную часть Береговского райотдела милиции поступило анонимное сообщение о заминировании региональной психиатрической больницы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа райотдела милиции. Правоохранители окружили территорию медицинского учреждения, а специалисты-взрывотехники начали поиски взрывного устройства, однако не обнаружили взрывоопасных предметов.

Вскоре работники уголовного розыска установили, что о заминировании сообщил психически больной пациент этой же больницы. По этому факту проводится расследование.