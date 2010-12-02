В Киеве подешевеют лекарства?

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал Меморандум о сотрудничестве между КГГА и аптечных сетей столицы. Меморандум со столичной властью подписали представители 43-х аптечных сетей города, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Речь идет об установлении на взаимных договоренностях предельной торговой надбавки на розничные цены не выше 20% от закупочной цены на наиболее потребляемые изделия медицинского назначения, сообщили в пресс-службе КМДА.

«Мы осознаем необходимость стабилизации цены, в первую очередь, на наиболее потребляемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Киевляне должны получать качественные лекарства по доступной цене. Именно с этой целью киевская власть провела ряд встреч, как с представителями производителей, так и с подавляющим большинством аптечных сетей города. Убежден, что достигнутые договоренности позволят нам уже в ближайшее время улучшить качество медицинского обеспечения киевлян», – сказал А.ПОПОВ.

В перечень медицинских изделий, которых будет касаться меморандум, вошли свыше 200 наименований препаратов, имеющих стабильный спрос. Отпускать лекарства по новым ценам в аптеках начнут уже с декабря 2010 года.

В дальнейшем столичная власть планирует достичь определенных договоренностей относительно снижения стоимости лекарственных средств с дистрибьюторами и производителями.