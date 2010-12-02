В Запорожье в память о умерших от СПИДа зажгли 100 свечей

Вчера вечером в центре Запорожья - на площади напротив "Часов Влюбленных" - представители Красного креста, ряда молодежных организаций и волонтеры местных социальных служб зажгли 100 свечей в память о запорожцах, ставших жертвами СПИДа.

Как передает корреспондент УНИАН, из поминальных свечей участники акции выложили огненную ленту, символизирующую их солидарность с ВИЧ-нфицированными.

В акции также приняли участие активисты Запорожского отделения Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД, которые раздавали листовки с призывом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ "пройти тест на ВИЧ-инфекцию, а также "взять под контроль эпидемию СПИДа в Украине".

Как пояснил председатель областного отделения Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД, Роман ПАРШИКОВ, цель изготовления и распространения данных листовок - показать и простым людям, и главе государства, что проблема ВИЧ/СПИД в Украине настолько серьезна, что требует незамедлительного реагирования на самом высоком уровне.

"Каждый день от "чумы столетия" в Украине умирает 12 человек и 55 инфицируется ВИЧ", - пояснил Р.ПАРШИКОВ.