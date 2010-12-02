АР Крым: в Бахчисарайском районе закрывают классы на карантин

15 классов в трех школах Бахчисарайского района Крыма закрыты на карантин в связи с повышением уровня заболеваемости учеников острыми респираторными заболеваниями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС со ссылкой на райотдел образования.

По данным МЧС, общее количество учеников составляет 327 человек.

При этом не уточнается, сколько дней продлится карантин.