В Тернополе превышен эпидемпорог по гриппу

В Тернополе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, во время заседания городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии шла речь, что на прошлой неделе зафиксировано 104,6 случаев заболеваний на 10 тысяч населения при расчетном показателе эпидпорога 102,9 случаев на 10 тысяч населения.

В связи с этим комиссия рекомендовала в заведениях образования, ресторанного хозяйства, в общественном транспорте ввести масковый режим как меру предэпидемического периода. Управлению здравоохранения и городской СЭС поручено продолжать ежедневный мониторинг эпидемической ситуации, а управлению образования – оперативно реагировать на случаи отсутствия детей на занятиях и в случае отсутствия 25-30% учащихся принимать решение о карантине.