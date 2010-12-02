На Александровскую больницу выделят 150 млн. грн.

На реконструкцию Александровской клинической больницы (на ул. Шелковичной, 39/1) из бюджета Киева в будущем году планируется выделить 150 млн. грн.

Об этом сказал сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время посещения Александровской больницы, сообщили УНИАН в пресс-службе.

Руководитель КГГА осмотрел все объекты строительства и реконструкции корпусов на территории больницы. Среди них – строительная площадка, на которой ведутся работы по реконструкции Центра инфекционных болезней, и кардиологический корпус, который планируется реконструировать для отделения неотложных состояний.

«Я осмотрел территорию и корпуса больницы, они находятся в ужасном состоянии. Это недопустимо. В следующем году из городского бюджета мы планируем выделить 150 млн. грн. на реконструкцию учреждения. Также часть средств будет привлечена из государственного бюджета, поскольку Александровская клиническая больница входит в Государственную целевую программу Евро-2012”, - сказал А.ПОПОВ на встрече с врачами.

Он отметил, что берет этот вопрос под личный контроль.

“За два года Александровская клиническая больница должна стать образцовым учреждением здравоохранения», – подчеркнул председатель КГГА.

Также сегодня А.ПОПОВ представил коллективу Александровской больницы новоназначенного главного врача медучреждения – Романа ВАСИЛИШИНА.

В мэрии отмечают, что Александровская клиническая больница является многопрофильным медицинским учреждением. В нем функционируют 1 тыс. 155 коек по 14 профилям. В состав больницы входит 29 клинических отделений, параклинические службы, поликлиническое и стоматологическое отделения. Отделения Александровской клинической больницы оказывают как ургентную, так и плановую медицинскую помощь больным.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Киевской городской госадминистрации была создана временная комиссия по определению перспектив развития Александровской клинической больницы.

В соответствующем распоряжении КГГА было предусмотрено осуществить проверку этого медучреждения и в месячный срок предоставить киевскому городскому председателю предложения о путях дальнейшего ее развития.