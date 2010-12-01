Тернопольщина: выявили потенциальных доноров с ВИЧ-инфекцией

В Тернопольской области в этом году выявили 5 потенциальных доноров, которые были ВИЧ-инфицированными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил начальник областного Управления здравоохранения Михаил БУРТНЯК.

По его данным, в области наблюдается тенденция к увеличению количества ВИЧ-инфицированных. В частности, за 10 месяцев этого года было зарегистрировано 111 случаев ВИЧ-инфицирования, за аналогичный период прошлого года – 109.

«В этом году выявили 5 ВИЧ-инфицированных беременных. Еще 15 ВИЧ-инфицированных выявили в местах отбывания наказаний», - отметил М.БУРТНЯК.

Он добавил, что случаи ВИЧ-инфекции и СПИДа зарегистрированы в 14 районах области из 17-ти.

«В последние годы ВИЧ/СПИД снова больше всего передается половым путем, таким способом заразились 48,1% больных, парентеральным – 42,9%, от матери к ребенку - 9%», – отметил М.БУРТНЯК.

Главный врач областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Владимир НОСКО во время пресс-конференции также сообщил, что по состоянию на 1 декабря 2010 года в области зарегистрировано 6 случаев смерти людей с установленным диагнозом СПИД.