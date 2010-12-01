В Одессе столкнулись два автобуса

В Одессе сегодня на перекрестке улиц Ришельевской и Большой Арнаутской произошло столкновение двух микроавтобусов, вследствие чего одна из маршруток перевернулась, задев при этом два припаркованных автомобиля.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Управления ГАИ ГУ МВД Украины в Одесской области, при столкновении пострадали водитель и пассажирка перевернувшегося микроавтобуса – они с травмами госпитализированы. Остальные восемь пассажиров отделались легким испугом. Жизни госпитализированных, по словам медиков, полученные травмы не угрожают.

Инспекторы ГАИ расследуют причины ДТП, участниками которого стали микроавтобус «Одесса-Херсон» и маршрутка, двигавшаяся по городскому маршруту №221. По предварительной оценке, один из водителей при выезде на перекресток проигнорировал правила дорожного движения - поехал на красный свет светофора.