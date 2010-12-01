Киевская городская государственная администрация договаривается с производителями лекарств об участии в реализации программы муниципальной больничной кассы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в частности, председатель столичной горгосадминистрации Александр ПОПОВ 30 ноября встретился с руководством производителей фармацевтической продукции ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» и ОАО «Фармак».

А.ПОПОВ осмотрел производство препаратов и провел встречи с руководителями предприятий, в ходе которых обсуждались вопросы тесного сотрудничества мэрии с указанными производителями лекарств в реализации программы муниципальной больничной кассы.

«Ни для кого не секрет, что киевляне вынуждены покупать медицинские препараты по завышенным ценам. Хочу отметить, что здоровье человека в любом случае не должно быть предметом для наживы – это моя принципиальная позиция. Киевляне должны получать качественные лекарства по доступной цене”, - подчеркнул А.ПОПОВ.

Он отметил, что цель его визита на предприятия – установить отношения с производителями фармацевтической продукции и исключить посредников в вопросе поставки лекарств в медицинские учреждения Киева.