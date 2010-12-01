В Полтаве превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Полтаве и 10 районах области превышен эпидемиологический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Полтавской области.

По данным центра, в Полтавской области заболели гриппом и острой респираторной инфекцией 10 тыс. 990 жителей, из них 7114 детей. Эпидемический порог заболеваемости превышен в городе Полтава и в Гадячском, Диканьском, Зиньковском, Карловском, Кобеляцком, Лохвицком, Машевском, Оржицком, Решетиловском, Семеновском районах.

Рост заболеваемости наблюдается в подавляющем большинстве городов и районов области. Заболеваемость среди школьников за последние три недели выросла в 2,6 раза. В связи с высоким уровнем заболеваемости временно прекращены занятия в 40 общеобразовательных школах области.

В области продолжается иммунизация против гриппа. Получили вакцинацию 10 тыс. 136 жителей области. Привито 2840 детей и взрослых, находящихся в интернатных учреждениях, 3837 медицинских работников, 2277 из группы профессионального риска, 398 детей и 720 взрослых с хроническими заболеваниями.

«Основанием для закрытия класса или школы на карантин является отсутствие свыше 20% учеников. Сейчас этот показатель в среднем по полтавских школах составляет 13%. Закрыто 6 классов в трех учебных заведениях города…»,- сказала врач-эпидемиолог Полтавской городской СЭС Ирина ЯЦЕНКО.