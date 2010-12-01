В Крыму маршрутка врезалась во внедорожник - 1 человек погиб

Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате столкновения маршрутки с внедорожником в восточном Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ Крыма, автобус «ГАЗ», в котором находились девять пассажиров, выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Outlander во второй половине дня 30 ноября.

В результате аварии погиб водитель внедорожника, один пассажир автобуса сломал плечо, второй - нос.

Причины ДТП устанавливаются.

«Водитель маршрутки имеет 27-летний стаж работы. На момент аварии находился за рулем десять часов», - отмечает ГАИ.