Прикарпатье: становится больше впервые выявленных лиц с ВИЧ

На Прикарпатье наблюдается увеличение количества впервые выявленных ВИЧ-инфицированных лиц.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Управлении по делам семьи и молодежи Ивано-Франковской облгосадминистрации.

По оперативной информации Ивано-Франковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, эпидемическая ситуация с ВИЧ/СПИДом в области характеризуется увеличением количества впервые выявленных ВИЧ-инфицированных лиц и ростом количества больных и умерших от СПИДа. За 9 месяцев 2010 года в области обследовано на ВИЧ/СПИД 68,7 тысячи человек, у 162 выявлены позитивные результаты на ВИЧ-инфекцию.

В областном центре профилактики и борьбы со СПИДом взяты под диспансерное наблюдение 121 пациент с впервые диагностированным диагнозом ВИЧ-инфекции (против 81 за аналогичный период 2009 года), из них в стадии СПИДа 35 человек.

Среди новых случаев ВИЧ-инфекции/СПИДа мужчин 64,5%, женщин 35,5%; жителей городов 58%, сельских жителей 42%.

Показатель заболеваемости ВИЧ за 9 месяцев 2010 года – 8,74 на 100 тысяч населения (против 5,85 в 2009 году), показатель заболеваемости СПИДом – 2,53 (против 2,17 в прошлом году).

Наблюдается последующее доминирование полового пути передачи инфекции: его доля в структуре путей передачи в 2010 году составляла 62,8% (в 2009 году – 51,9%), доля парентеральной (через инфицированную кровь) передачи инфекции снизилась до 23,9% (в 2009 – 28,4%).

В возрастной структуре новых ВИЧ-инфицированных возрастная группа 30-39 лет составляет 66%.

По состоянию на 1 октября 2010 года в областном центре профилактики и борьбы со СПИДом на диспансерном учете состоят 483 ВИЧ-инфицированных, из них 71 – в стадии СПИДа.