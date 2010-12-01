В Виннице волонтеры бесплатно раздали 4 тыс. презервативов

В Виннице к Международному дню борьбы со СПИДом волонтеры за две недели бесплатно раздали 4 тысячи презервативов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила координатор волонтерских и информационных программ проекта «Вместе к здоровью» в Винницкой области Светлана ДУБИНА.

По ее словам, впервые в этом году за безопасный выбор волонтеры агитировали в трамваях и троллейбусах. Автором идеи стала студентка Винницкого педуниверситета.

Средства контрацепции и информационные буклеты охотно брали не только молодежь, но и другие категории населения города.

С.ДУБИНА также отметила изменение мнения населения относительно ВИЧ-положительных людей и вообще к проблемам СПИДа.

***Сегодня, 1 декабря, Международный день борьбы со СПИДом.