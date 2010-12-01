Черниговщина: распространение ВИЧ-инфекции возросло на 29%

В Черниговской области за 10 месяцев 2010 года зарегистрировано более 440 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Как сообщили УНИАН в областном центре профилактики и борьбы со СПИДом, уровень заболеваемости в 2010 году возрос на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составляет 39,7 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 1 ноября 2010 года в области под медицинским наблюдением находились более 2 тыс. 170 ВИЧ-инфицированных (распространенность 195,6 на 100 тыс. населения). Больных СПИДом – 227 человек (распространенность 20,4 на 100 тыс. населения). Самые высокие показатели распространения ВИЧ-инфекции в городах Прилуки и Чернигов, Талалаевском, Щорском, Прилуцком районах.

Среди лиц, которые зарегистрированы на протяжении 2010 года, 205 человек (47%) инфицировались ВИЧ половым путем, 135 человек (31%) – путем инъекционного введения наркотических веществ. По возрастной структуре наибольшее количество случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в возрасте 30-39 лет – 165 человек (37%) и 25-29 лет – 85 человек (19%), суммарно возрастная группа 20-39 лет составляет 56%. Мужчины составляют 53% (234 человека), женщины 47% (207 человек). Преобладающий путь инфицирования у женщин половой – 65%, у мужчин парентеральный (в результате введения наркотических веществ инъекционным путем) – 50%.

По информации Главного управления статистики в области, на протяжении января-сентября этого года зарегистрировано 83 случая смерти от СПИДа, что в расчете на 100 000 жителей составляет 10 человек (по итогам прошлого года – 9,1).

Большинство больных СПИДом умирают в возрасте от 20 до 40 лет – за девять месяцев этого года умерли 65 человек этого возраста. Самой молодой умершей за этот период была 22-летняя женщина. В 2009 году в области от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), умерли 102 человека (0,5% общего количества умерших).