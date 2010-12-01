Раскрыто убийство младенца в Скадовске

Милиция разыскала женщину, которая в конце октября задушила новорожденного ребенка и выбросила тело мальчика на мусорную свалку в Скадовске Херсонской области.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

В частности, работники милиции задержали 31-летнюю безработную жительницу Лебединского района Сумской области. Предварительно установлено, что она днем 25 октября в доме по месту временного проживания задушила своего новорожденного сына, а его тело вынесла на улицу и бросила на мусорной свалке.