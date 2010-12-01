В 5 школах Черновцов приостановлены занятия из-за ОРВИ

В Черновцах по решению городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии с 1 декабря приостановлены занятия в пяти общеобразовательных заведениях, где ОРВИ заболели более 25% учеников.

Об этом сообщает официальный сайт Черновицкого городского совета.

Городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия сегодня констатировала, что в Черновцах наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, в первую очередь среди детей до 18 лет. В школах из-за заболевания ОРВИ отсутствуют более 3,6 тысячи детей, или 19,5% общего количества учеников.

Лишь на протяжении 29 ноября в Черновцах зарегистрировано 1 тыс. 186 случаев заболевания ОРВИ, 792 (67,2%) из которых - у детей до 18 лет. У семи детей клинически выявлен грипп.

С 29 ноября в Черновцах введен в действие план лечебно-профилактических мероприятий по предотвращению и борьбе с ОРВИ и гриппом. Во всех лечебно-профилактических заведениях города введен масочный режим.

Во всех общеобразовательных учебных, дошкольных, внешкольных заведениях города, школах эстетического воспитания усилено проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, обеспечен контроль над соблюдением температурного режима, ведется ежедневное медицинское наблюдение за персоналом и учениками, воспитанниками.

Руководителям заведений культуры, внешкольных заведений, спортивных школ городской коммунальной собственности и областного подчинения рекомендовано ограничить проведение культурно-массовых мероприятий и соблюдать противоэпидемические и дезинфеционные меры.

Государственному санитарному врачу Черновцов поручено обеспечить жесткий контроль над выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-центр Черновицкого горсовета проинформировал, что в городе эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен почти на 12%.