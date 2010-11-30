В Киеве ликвидируют интернат для одиноких пенсионеров

Постоянные комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и собственности одобрили ликвидацию коммунального предприятия «Лучший дом».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции "Республика Киев" в Киевсовете со ссылкой на секретаря фракции Алексея ДАВЫДЕНКО.

Депутат отметил, что условия проживания в КП «Лучший дом» для одиноких пенсионеров ничем не отличались от обычных интернатов, а разница заключалась лишь в стоимости. По словам А.ДАВЫДЕНКО, один месяц пребывания в «Лучшем доме» стоил около 5 тыс. грн., тогда как в обычных интернатах – 2,5 тыс. - 3 тыс. грн.

«Получается, что вместо обещанных «ананасов, икры и райских условий» одинокие пенсионеры получили обычное питание и условия проживания такие же, как в остальных интернатных заведениях. Тогда за что тогда их родственники платили вдвое дороже?», - отметил А.ДАВЫДЕНКО.

Он напомнил, что мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ лично на сессии Киевсовета презентовал проект «Лучший дом».

«Мы все помним, как Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на сессии лично презентовал этот проект и обещал кормить «своих дорогих бабушек икрой и ананасами» и создать им «райские условия» для жизни. Однако все это так и осталось обещаниями», - отметил А.ДАВЫДЕНКО.

Депутат подчеркнул, что для всех 13 жителей КП «Лучший дом» место проживания не изменится, поскольку это учреждение расположено на территории одного из действующих интернатов. Таким образом, люди будут проживать там, где и раньше, только будут платить за это меньшие средства, переподписав соглашение с интернатом.

А.ДАВЫДЕНКО добавил, что КП «Лучший дом» за полтора года своей деятельности перечислило в столичный бюджет только 4 748 грн., в то время как от родственников пенсионеров получило за это время 540 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 года 71 депутат Киевсовета поддержали решение о создании коммунального предприятия “Лучший дом”. Решение принималось при участии Киевского городского головы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. В соответствии с его объяснениями, пожилые люди будут поселяться по желанию в такие пансионаты, при этом их квартиры будут оставаться в собственности пенсионера. Вместе с тем, городская власть будет иметь право сдавать эту квартиру в аренду. Так, если аренда будет стоить 500 дол. в месяц, то, по словам мэра, «за 100 дол. бабушка (в пансионате) будет есть икру, ананасы и будет получать медицинское обслуживание».

Согласно данным мэра, за первый год город от деятельности такого предприятия получит свыше 1 млрд. грн.