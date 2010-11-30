В Краматорске ночью горела школа
16:02, 30 ноября 2010Новости регионов
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Погибших и пострадавших нет
В Краматорске Донецкой области минувшей ночью горела кровля общеобразовательной школы №17.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.
В результате пожара, возникшего вчера в 23.15, была уничтожена кровля и перекрытие над спортивным залом на площади 400 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
Пожар был ликвидирован бойцами МЧС сегодня в 1.30. Проводится расследование и выясняются причины возникновения пожара.
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