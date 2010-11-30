Где в Киеве можно сделать прививки от гриппа. Адреса

Главное управление здравоохранения КГГА определило 11 амбулаторно-поликлинических учреждений, в которых киевляне смогут сделать прививку против гриппа дешевле, чем в кабинетах прививки частных клиник, – они будут платить только стоимость вакцины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, к услугам киевлян будут кабинеты прививок по следующим адресам:

1. Центральная районная поликлиника (ЦРП) Деснянского района, улица Закревского, 81/1, тел.: 532-92-47.

2. ЦРП Днепровского района, улица Луначарского, 5, тел.: 517-71-33.

3. ЦРП Дарницкого района, улица Вербицкого, 5, тел.: 563-06-51.

4. ЦРП Печерского района, улица Подвысоцкого, 13, тел.: 284-54-76.

5. ЦРП Шевченковского района, улица Саксаганского, 100, тел.: 289-57-85.

6. Киевская городская студенческая поликлиника, улица Политехническая, 25/29, тел.: 236-21-81.

7. Поликлиника №2 Подольского р-на, проспект Свободы, 22, тел.: 434-57-77.

8. Поликлиника №2 Голосеевского р-на, улица Маршала Якубовского, 6, тел.: 250-32-27.

9. Детская клиническая больница №4 Соломенского р-на, улица Стражеско, 6-А, тел.: 497-10-32.

10. Детская поликлиника №1 Дарницкого р-на, улица Тростянецкая, 8-д, тел.: 562-59-50.

11. Детская поликлиника №2 Оболонского р-на, улица Тимошенко, 14, тел.: 413-44-53.

Пресс-служба КГГА отмечает, что Всемирная организация здравоохранения прогнозирует для стран Северного полушария на эпидсезон 2010-2011 года циркуляцию штаммов вируса гриппа: A/California/07/2009 (H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2), В/Brisbane/60/2008, которые должны быть включены в состав вакцин против гриппа производителями.

По состоянию на сегодняшний день, в Украине зарегистрированы и разрешены к применению в эпидемическом сезоне 2010-2011 года следующие вакцины: ВАКСИГРИПП/VAXIGRIP (Франция); ФЛЮАРИКС™/ FLUARIX™ (Германия); ИНФЛУВАК®/INFLUVAC® (Нидерланды); ГРИППОЛ® НЕО (Россия), ГРИППОЛ® ПЛЮС (Россия).