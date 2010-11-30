Киеву отключают тепло

Управление магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» за долги ограничил газоснабжение ТЭЦ компании «Киевэнерго».

Как сообщили УНИАН в Департаменте корпоративных коммуникаций АК «Киевэнерго», УГГ «Киевтрансгаз» снизил давление газа для ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 АК «Киевэнерго». По состоянию на 30 ноября давление газа по ТЭЦ-6 упало на 46% (с 3,7 до 2 кгс/см2), по ТЭЦ-5 – на 22,5% (с 4 до 3,1 кгс/см2).

В результате падения давления газа производство электрической энергии на ТЭЦ-5 снизилось с 440 МВт до 300 МВт/ч, на ТЭЦ-6 – с 440 МВт до 320 МВт/ч. При потере электрической нагрузки на теплоэлектроцентралях вынужденно снизились и показатели произведенной тепловой энергии. Таким образом, температура теплоносителя на ТЭЦ-5 уже снизилась до 480С, по ТЭЦ-6 – до 580С против нормативных 740С, которые должны быть в соответствии с температурным графиком при нынешней температуре воздуха.

По прогнозам синоптиков, в Киеве в ближайшие дни ожидается значительное похолодание, но, несмотря на это, газовики все же снижают давление газа. Согласно нормативам, при среднесуточной температуре -50С температура теплоносителя должна составлять 880С. Ожидается, что при нынешних темпах снижения давления газа на станциях, температура теплоносителя будет составлять не более 550С. Таким образом, киевляне вновь ощутят значительные неудобства и заметное снижение температуры в жилищах.

Ограничение газоснабжения обусловлено задолженностью энергокомпании за потребленный газ. Неуплата потребителями АК «Киевэнерго» долгов за потребленную тепловую и электрическую энергию, а также невозмещение горгосадминистрацией разницы в тарифах на тепло привели к ограничению подачи газа на ТЭЦ. Так, сейчас долг КГГА перед «Киевэнерго» (разница в тарифах) составляет 1,1 млрд. грн. При этом долг энергокомпании за природный газ составляет также уже более 1 млрд. грн.

В компании обещают, что работа ТЭЦ стабилизируется сразу после решения вопроса о погашении долга по компенсации разницы в тарифах.

В «Киевэнерго» напомнили, что общий долг всех потребителей компании составляет 1,8 млрд. грн., из которых 0,8 млрд. грн., – долги за тепловую энергию, 1 млрд. грн. – за электрическую.