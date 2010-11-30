В Киеве состоится фестиваль для детей с особыми потребностями

В канун Международного дня инвалидов, 1 декабря в 13.00 в Киевском дворце детей и юношества (ул. Ивана Мазепы, 13) при поддержке Киевской городской государственной администрации состоится гала-концерт «Мечты сбываются» XІX Киевского городского фестиваля «Поверим в себя».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, во время гала-концерта выступят звезды украинской эстрады.

В холле Киевского дворца детей и юношества будут презентованы творческие работы детей с особыми потребностями.

Заместитель председателя КГГА Леонид НОВОХАТЬКО заверил, что столичная власть заботится о людях с особыми потребностями.

«Вопрос толерантного отношения к людям с функциональными ограничениями не теряет своей актуальности с момента приобретения Украиной независимости. Сегодня в Киеве 8500 детей и 15000 тысяч молодых людей с функциональными ограничениями, из них 5000 человек передвигаются с помощью инвалидных колясок. Сеть центров социальных служб для семьи, детей и молодежи проводит активную ежедневную работу по социализации и реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями, также поддерживая их семьи. Одним из самых крупных мероприятий является Киевский городской фестиваль творчества детей и молодежи с функциональными ограничениями «Поверим в себя», который раскрывает их способности, развивает творческий потенциал детей и молодежи с инвалидностью. Именно этот фестиваль открыл двери в общество сотням мальчиков и девочек с разными функциональными ограничениями и дал возможность поверить в свои силы, найти друзей, выбрать профессию и отыскать пути к самовыражению в этом мире», – сказал Л.НОВОХАТЬКО.

Он добавил, что организатором фестиваля традиционно выступил Киевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. В конкурсной программе фестиваля одаренные дети и молодежь с функциональными ограничениями, которые занимаются в районных реабилитационных центрах, общественных организациях, проявили себя в 9-ти номинациях: вокально-хоровая, хореографическая, эстрадно-инструментальная, исполнительное искусство, авторская проза и поэзия, изобразительное, декоративно-прикладное, театральное, фото, нерукотворное искусство.