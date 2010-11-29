Канатные дороги «Буковели» не навредят отдыхающим

Подвесные пассажирские канатно-кресельные дороги на территории гостинично-туристического комплекса «Буковель» в удовлетворительном техническом состоянии.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды главного управления МЧС в Ивано-Франковской области.

По предоставленной информации, плановая проверка специалистами Государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности ГУМЧС в области подвесных пассажирских канатно-кресельных дорог на территории гостинично-туристического комплекса «Буковель» засвидетельствовала, что они находятся в удовлетворительном техническом состоянии, и требования безопасности во время их эксплуатации соблюдаются.

На сегодняшний день уже практически завершен весь объем технических осмотров, регламентных работ, которые проводит ремонтно-механическая служба гостинично-туристического комплекса «Буковель». В то же время специалисты МЧС отмечают необходимость информировать отдыхающих об их конкретных действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Нуждаются также в обновлении запасы медикаментов в аптечках, необходимо доработать номенклатуру материального резерва на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Была также проверена аварийно-спасательная служба ООО «Парктур», которая обеспечивает безопасность отдыхающих ГТК «Буковель». Основная задача работников службы – помощь тем, кто травмировался на горнолыжных склонах во время катания на лыжах и сноубордах. При необходимости, эта служба должна быть готова и к тому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации эвакуировать людей с подвесной канатной дороги в безопасное место и оказать помощь пострадавшим. Как показала проверка, работники аварийно-спасательной службы туркомплекса «Буковель» готовы к действиям по назначению, а начальнику аварийно-спасательной службы ООО «Парктур» Игорю КУПЦУ был вручен соответствующий акт.

Совместные учения спасателей Ивано-Франковского горного поисково-спасательного отряда и аварийно-спасательной службы ГТК «Буковель» засвидетельствовали, что службы готовы к действиям по назначению, а значит, при необходимости, отдыхающие получат своевременную и квалифицированную помощь.

Справка УНИАН. На территории Ивано-Франковской области насчитывается 18 подвесных пассажирских канатно-кресельных дорог и 22 бугельных подъемника.