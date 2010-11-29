В Киеве заработала первая амбулатория семейной медицины

В Киеве в Днепровском районе начала работу первая амбулатория семейной медицины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, сегодня председатель КГГА Александр ПОПОВ открыл это медицинское учреждение.

«Открытие амбулатории семейной медицины – чрезвычайно важное событие. Получить первичную медико-санитарную помощь здесь смогут 3,5 тысяч взрослых жителей микрорайона ДВРЗ. Со временем в амбулатории будет проводить прием и врач-педиатр», - сказал А.ПОПОВ.

Амбулатория общей врачебной практики расположена на ул. Алма-Атинской, 37-Б, на 2-м этаже многоэтажного жилого дома. В амбулатории семейной медицины есть регистратура, кабинет доврачебного приема, процедурный и смотровой кабинеты, кабинет приема врача, ординаторская, раздевалка для пациентов.

Амбулатория является структурным подразделением Киевской городской клинической больницы (КГКБ) №11, и будет оказывать первичную медико-санитарную помощь, в частности: амбулаторно-поликлиническую, скорую, неотложную и общепрофильную медицинскую помощь. Прием будут проводить 2 врача общей практики, также будут работать 2 участковых врача и 1 процедурная медсестра. Вторичную медицинскую помощь и диагностическое обследование жители Днепровского района будут проходить в поликлиническом отделении №1 КГКБ №11.

«Врачами общей практики в амбулатории будут работать Ирина и Иван ШИПУЛЬНЯК – супружеская пара, для которых в этом же доме выделена квартира. Это высококвалифицированные врачи. Надеюсь, что они станут друзьями пациентов, друзьями семей, людьми, к которым всегда можно обратиться и получить необходимую помощь», - сказал А.ПОПОВ.

Он подчеркнул, что городская власть и в дальнейшем будет работать над развитием сети учреждений первичной медико-санитарной помощи путем открытия амбулаторий семейных врачей и выделения жилья для врачей общей практики/семейных врачей в домах-новостройках.

«К сожалению, сегодня в Киеве очень сложная ситуация с оказанием медицинской помощи населению. Я убежден, что к решению этого вопроса необходимо подходить комплексно, поэтому в ближайшее время мы предложим на рассмотрение Киевского городского совета программу реформирования системы здравоохранения в столице», – добавил председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, ранее А.ПОПОВ заявил, что в столице уже в следующем году планируется открыть от 50 до 100 амбулаторий семейной медицины. А.ПОПОВ сообщил, что власть города будет подписывать с врачами соглашения, которыми предусмотрены основные функции и требования к специалистам, а также обязательства власти. В результате такого сотрудничества должно улучшиться качество медицинского обслуживания киевлян, считает он.

«В случае, если семейный врач обеспечивает выполнение такого договора в определенных параметрах, он получит определенное материальное поощрение. Это материальное поощрение будет намного выше, чем сегодня в бюджетной сфере», - отметил А.ПОПОВ.

По его словам, власть города будет выделять врачу помещение, будет обустраивать его всем необходимым оборудованием, при необходимости будет брать на себя расходы на дополнительное обучение или переобучения врачей, которые будут работать в системе этой первичной медико-санитарной помощи.

Семейный врач, работая по условиям договора, будет отчитываться о выполнении своих обязательств ежеквартально или раз в полгода, и, учитывая это, будет происходить финансирование, объяснил А.ПОПОВ.

По его словам, врач сам будет определять, сколько других специалистов ему необходимо для того, чтобы организовать качественную систему оказания медпомощи (одна или две медсестры, наличие других специалистов).