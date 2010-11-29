В Севастополе увеличат количество мест в детсадиках

Разработать региональную программу развития дошкольного образования, разрешить проблему дефицита мест в детских дошкольных учреждениях – такие задачи поставил на коллегии Севастопольской городской государственной администрации, где рассматривался вопрос о развитии дошкольного образования, глава исполнительной власти города Валерий САРАТОВ. Как передает корреспондент УНИАН, В.САРАТОВ подчеркнул: «Нужно провести реорганизацию, и до 2015 года увеличить количество мест в дошкольных учреждениях в 2 раза, тем самым полностью решить проблему дефицита мест в детских дошкольных учреждениях».

Программой предполагается, что путём соответствующей реорганизации уже в следующем году даже без строительства детских садов будет увеличен набор в детских дошкольных учреждениях на 1 тысячу детей, что в два раза сократит очередность. В дальнейшем планируется добиться возвращения 8 дошкольных учреждений, которые оказались в аренде или ином пользовании, а также перепрофилировать существующие учебные заведения.

По информации В.САРАТОВА, на реализацию программы, рассчитанной на пять лет, необходимо около 40 млн. грн., и уже в следующем году, как утверждает он, при всей сложности бюджета, предполагается изыскать необходимые средства для начала реорганизации.

Кроме того, как отмечалось на коллегии, планируется предусмотреть возможность создания центров, групп кратковременного пребывания детей на базе действующих дошкольных учреждений для обеспечения пятилетних детей дошкольным образованием с учётом их способностей, индивидуальных и психологических особенностей. При этом главная цель – обеспечить стопроцентный охват пятилетних детей дошкольным обучением.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольской городской госадминистрации, необходимость рассмотрения вопроса развития дошкольного образования была вызвана тем, что на сегодня количество детей, стоящих в очереди для устройства в детские сады, составляет более 4 тысяч человек. Такая ситуация, как отмечалось на коллегии, во многом связана с тем, что за период с 1991 по 2000 год было закрыто или передано другим структурам 33 детских сада, из них 15 ведомственных учреждений.

На сегодня в Севастополе функционируют 83 дошкольных учебных учреждения, из которых 74 – коммунальной собственности. Детские сады посещает более 12 тысяч детей.