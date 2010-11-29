На Виннитчине вода из колодцев значительно хуже водопроводной

В Винницкой области 90% сельских жителей используют воду из колодцев, качество которой хуже водопроводной.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главного санитарного врача в области Сергея ДАБИЖИ.

По его словам, в связи с отсутствием альтернативных источников водопотребления на селе 90% сельских жителей используют воду из колодцев. На сегодняшний день ее качество хуже водопроводной по бактериологическим (на 16,8%) и по химическим (на 12,6%) показателям. То есть каждая седьмая проба воды не отвечает санитарным требованиям.

Употребление воды со сверхнормативным содержанием нитратов опасно для здоровья. С этим непосредственно связано заболевание водно-нитратной метгемоглобинемией у детей до года, летальные случаи от которой регистрируются все чаще. Так, в этом году в Томашпольском районе от острого отравления нитратами погиб младенец. Кроме того, согласно официальной статистике, каждая третья вспышка кишечной группы инфекций связана с употреблением в пищу некачественной питьевой воды.

В семи районных центрах вода подается почасово, что приводит к ухудшению ее качества.

Только пятая часть сел области имеет системы централизованного водоснабжения, из которых почти половина в связи с несовершенной эксплуатацией и длительным сроком службы работает с перебоями или подает воду низкого качества. На сегодняшний день в регионе необходимо отремонтировать 70% существующих водопроводов, каждую вторую водонапорную башню, насосную станцию и артезианскую скважину.

В текущем году проведена проверка 1045 объектов водоснабжения. На 184 (17,6%) выявлены нарушения санитарного законодательства, за которые к административной ответственности привлечены 199 должностных лиц и вынесены 275 постановлений о временном прекращении эксплуатации объектов водоснабжения. В прокуратуру переданы 8 дел.

В целом на контроле санэпидслужбы в Винницкой области находится 618 хозяйственно-питьевых водопроводов и 8838 общественных колодцев.