Луганщина: вследствие пожара погибли двое детей

Пожар ликвидировали соседи

Вчера в 15.30 в с. Подгоровка Старобельского района Луганской области в частном жилом доме из-за детских шалостей с огнем возник пожар на площади 2 кв. м. От отравления продуктами горения погибли двое детей (2005 и 2008 г.р.), сообщает пресс-служба МЧС. Пожар ликвидировали соседи. Подразделения МЧС не привлекались. На месте произошедшего работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.

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