В Сумской области будет создана сеть социальных аптек, в которых будут действовать скидки на лекарственные средства для льготных категорий населения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, об этом шла речь на совещании при участии заместителя председателя ОГА Тамары ИЩЕНКО.

«Опираясь на опыт других регионов, где развита и действует сеть социальных аптек, мы должны приложить максимум усилий, чтобы решить вопрос доступности лекарственных средств для социально уязвимых слоев населения Сумщины. Это наше общее дело, поэтому мы должны действовать вместе в интересах людей», - отметила Т.ИЩЕНКО.

По словам заместителя начальника управления здравоохранения ОГА Алины РОСТОВСКОЙ, сейчас отрабатывается вопрос открытия социальных аптек во всех районах области. В социальных аптеках должен быть перечень лекарственных средств, на которые будут действовать скидки или минимальные наценки для льготных категорий населения.

В ходе совещания заместителям глав райгосадминистраций области было поручено отработать механизм создания и открытия социальных аптек в районах.