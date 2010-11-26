Донетчина: 8 тысяч людей пострадали от укусов животных

В Донецкой области за 9 месяцев текущего 2010 года было зарегистрировано 77 больных животных, среди которых домашние и сельскохозяйственные животные составляют 84,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

Эпидемиологи подчеркнули, что такой большой процент домашних и сельскохозяйственных животных среди больных, приближает вирус бешенства к людям и увеличивает риск заражения гидрофобией.

Наиболее активно протекает эпизоотический процесс в Волновахском, Артемовском, Велико-Новоселковском, Константиновском, Тельмановском, Новоазовском районах, в которых зарегистрировано от 4 до 10 очагов бешенства.

В облСЭС отметили, что в текущем году в трех регионах области (Велико-Новоселковский, Александровский и Красноармейский) имели место три случая нападения на людей волков, у двух из которых бешенство подтверждено лабораторно. Все пострадавшие (8 человек) получают курс антирабических прививок, состояние их здоровья удовлетворительное, констатировали врачи.

В целом за 9 мес. 2010 года за антирабической помощью в Донецкой области обратилось 8129 человек, пострадавших от укусов животных, что на 5% ниже уровня 2009 года, заключили в областной СЭС.