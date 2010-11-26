19-летняя девушка прыгнула с балкона после издевательств подруг

В Полтаве 19-летняя девушка выпрыгнула с балкона, не выдержав издевательств подруг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Центре по связям с общественностью Управления МВД в Полтавской области.

По данным ЦОС, на днях возле многоэтажного дома была обнаружена обнаженная девушка в бессознательном состоянии. На ее теле были телесные повреждения в виде неглубоких порезов, а также надписи оскорбительного характера, сделанные лаком для ногтей.

В тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, политравмой, в коме девушка находится сейчас в реанимационном отделении Полтавской областной больницы.

В ходе следствия стали известны причины происшествия. Выяснилось, что две подруги потерпевшей заподозрили ее в кражах личных вещей. Они стали издеваться над девушкой, а также несколько раз ее избили.

Девушка, чтобы избежать издевательств, выбросилась с четвертого этажа дома.

В отношении двух задержанных подруг пострадавшей возбуждены уголовные дела по статьям 120 (доведение до самоубийства) и 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.