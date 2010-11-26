В Полтавской области школы закрыли на карантин

В Полтавской области 41 школа закрыта на карантин.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении образования Полтавской облгосадминистрации.

По данным управления, в Лубенском районе из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и грипп закрыты все школы, частично закрыты школы в Карловском, Диканьском и других районах области.

«41 школа на карантине. В них обучается 4490 учеников, или 3,8% от общего числа учащихся. В Лубенском районе сегодня все 31 школу закрыли на карантин до 8 декабря», -сообщила заместитель начальника управления науки и образования Полтавской облгосадминистрации Галина ВЛАСЮК.

«За прошлую неделю в области ОРВИ и грипп заболело 8224 человека, что на 14,4% больше, чем за позапрошлую неделю. Рост наблюдается во всей области. Превышен порог в Гребенковском, Карловском, Лубенском, Машевском районах области. Наиболее подвержены болезни дети. Мы регистрируем грипп типа «Б», - сообщил и.о. начальника управления здравоохранения Полтавской ОГА Юрий КУРИЛКО.