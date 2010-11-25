В Ривненской области на пешехода совершили наезд сразу два автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, это произошло вчера около 21 час. на 375 км автотрассы Киев-Чоп.

Водитель автомобиля "DAF" (регистрация Польши) с полуприцепом допустил наезд на пешехода, приблизительно 35-40 лет. После наезда пешехода выбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд автомобиль "Citroen".

Вследствие ДТП пешеход погиб на месте происшествия. Ведется следствие.