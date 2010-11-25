Донецк: женщина выпала с 8 этажа

В Донецке женщина выпала с 8 этажа, но при падении зацепилась за газовую трубу и была спасена бойцами МЧС.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в Калининском районе г. Донецка вчера была оказана помощь женщине, которая выпала с балкона квартиры на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома и зацепилась за газовую трубу между первым и вторым этажом, получив при этом телесные повреждения.

Спасатели с помощью пожарной выдвижной лестницы поднялись и сняли пострадавшую, которую передали работникам скорой медицинской помощи.