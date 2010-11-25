В Луганске отключат от тепла дома-должники

В Луганске 26 ноября от подачи тепла планируется отключить 24 жилых дома, которые должны городскому КП «Теплокоммунэнерго» порядка 10 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил директор ЛГКП «Теплокоммунэнерго» Алексей РУСАКОВ.

«Задолженность населения перед ЛГКП «Теплокоммунэнерго» за отпущенную тепловую энергию на сегодняшний день составляет 134 млн. грн., - заявил он. - Сегодня крайне сложная ситуация с расчетами населения за услуги теплоснабжения».

По его словам, «мы качественно подготовились к отопительному сезону, выполнили все необходимые ремонтные работы и подали теплоноситель на объекты социальной сферы и жилой фонд в кратчайшие сроки, как того требовали погодные условия. На этот момент у нас практически не возникает аварий, а те которые происходят, оперативно устраняются. Мы неоднократно обращались к населению и разъясняли сложившуюся ситуацию с образовавшимися долгами, но большинство луганчан-должников так и не откликнулись на наши просьбы и не начали погашать задолженность, кроме того, долги продолжают расти».

А.РУСАКОВ подчеркнул также, что сегодня очень остро стоит вопрос расчетов за газ, также предприятие из-за долгов населения за предоставленные услуги нарастило задолженность перед ООО «Лугансквода» и ООО «ЛЭО». Он отметил, что в связи с этим в городе начинается жесткая борьба с абонентами, которые не оплачивают коммунальные услуги.

«Мы провели переговоры с ООО «Лугансквода» и договорились о совместной борьбе с неплательщиками, - заявил директор «Теплокоммунэнерго». – Мы проработали юридическую базу и нашли возможность переуступить часть долга наших абонентов ООО «Лугансквода», предприятию у которого есть техническая возможность отключать не целые дома от теплоносителя, а ограничить водоотведение в отдельные квартиры при помощи системы «Спрут». После отключения водоотведения злостный неплательщик сможет получить данную услугу только после 100% оплаты задолженности как за воду, так и за тепло».

Совместные мероприятия начнутся в ближайшие дни, о чем население предупреждено заранее, как этого требует законодательство, сказал он, добавив, что с пятницы будут проводиться отключения целых жилых домов от тепловой энергии, в которых задолженность достигает 500 тыс. грн.

«В пятницу планируется отключение 24 домов, суммарный долг которых составляет 10 млн. грн., - заявил он. - На сегодняшний момент у нас нет другой возможности, кроме как ограничить услугу подачи теплоносителя. Других вариантов и возможностей у нашего предприятия просто нет».