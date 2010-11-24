Сумщина: дали 9 млн для психоневрологического диспансера

Кабинет министров Украины выделил 9 млн. грн. на достройку Сумского областного психоневрологического диспансера.

Соответствующее постановление обнародовано на официальном сайте правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, данные средства будут выделены за счет уменьшения расходов госбюджета на государственную поддержку реализации инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, в том числе через механизм удешевления кредитов и увеличение на реализацию инвестиционных проектов социально-экономического развития регионов.

По словам генерального подрядчика строительства Ярослава ФАЛАТА, объект в целом готов на 80%: залиты полимерные полы, изготовленные по немецким технологиям исключительно для медицинских учреждений, из Германии привезли специальные медицинские потолки, аналогов которым нет в Украине.

«Мы боялись морозов, так как они могли существенно усложнить технологический процесс. К счастью, погода к нам благосклонна. Такими темпами за 10 дней мы полностью закончим благоустройство территории, включая ландшафтный дизайн», - сказал Я.ФАЛАТ.

При строительстве объекта используются экологически чистые материалы.

«Сейчас мы приступаем к обустройству территории диагностического центра. При выборе строительных материалов учитывался, прежде всего, экологический аспект. Поэтому, было отдано преимущество тротуарной плитке. В отличие от асфальта, который при нагревании свыше 25° начинает выделять в атмосферу вредные канцерогенные вещества - летучие производные нефти, плитка экологична и безвредна. Отделка стен рентгенологического кабинета выполнена с использованием баритовой штукатурки российского производства. Благодаря своим физическим свойствам, баритовая штукатурка в состоянии задерживать рентгеновское излучение», - отметил генподрядчик.