Из Донецкой области вывезут 526 т непригодных пестицидов

Министерство охраны окружающей природной среды Украины до конца 2010 года полностью очистит Донецкую область от непригодных и запрещенных к употреблению пестицидов и ядохимикатов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минприроды.

«Стратегия Министерства заключается в полной очистке каждой из областей, где хранятся непригодные пестициды. Пока мы пользуемся данными инвентаризации, проведенной в 2005-2006 гг. Если в ходе работ будут выявлены дополнительные объемы, будем искать средства для очистки области до нуля» - заявил заместитель директора Департамента экологической безопасности Минприроды Александр ПОСМИТНЫЙ.

Всего будет собрано и вывезено на утилизацию 526 тонн из 14 районов области. Общая сумма средств, выделенных для этого из государственного и областного фондов охраны окружающей природной среды, составляет 14,4 млн. грн.

Работы по сбору, перезатариванию и транспортировке к местам обезвреживания (уничтожения) непригодных к использованию пестицидов осуществляет ГП «Национальный центр обращения с опасными отходами» при Минприроды. Всего в работах в Донецкой области будет задействовано больше 50 работников. Токсичные отходы будут транспортированы для обезвреживания (уничтожения) в Германию на специализированном заводе фирмы SAVA (Гамбург).

В пресс-службе отметили, что накопление непригодных к использованию пестицидов в Украине началось в 70-х годах после запрещения к использованию нескольких видов пестицидов. Процесс накопления происходил бесконтрольно, неоднократно менялись владельцы складов пестицидов. Это привело к возникновению большого количества бесхозных пестицидов, потере документации, разрушению складов, тары и упаковочных материалов.

На конец 2009 года количество непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов на территории Украины составляли 21,058 тыс. тонн. Общее количество складов превышает 3000.