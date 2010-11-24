В Симферополе 4 человека отравились куриными яйцами
12:13, 24 ноября 2010Новости регионов
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Госпитализированы...
В Симферополе в результате отравления куриными яйцами 4 человека госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, пострадавшие употребляли в пищу яйца, купленные на оптовом рынке.
Помимо 4 госпитализированных в результате отравления пострадали еще два человека.
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