В Симферополе 4 человека отравились куриными яйцами

12:13, 24 ноября 2010
Новости регионов
0

Госпитализированы...

В Симферополе в результате отравления куриными яйцами 4 человека госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, пострадавшие употребляли в пищу яйца, купленные на оптовом рынке.

Помимо 4 госпитализированных в результате отравления пострадали еще два человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter