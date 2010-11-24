Винниччина: по сбыту психотропных веществ возбудили 9 дел

В Винницкой области на протяжении месяца по фактам незаконного хранения и сбыта психотропных, ядовитых и сильнодействующих веществ возбуждены 9 уголовных дел.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД в Винницкой области.

Так, уголовные дела были возбуждены по результатам проверок на территории Винницкой области 750 фармацевтических компаний и аптек на предмет законной реализации сильнодействующих и психотропных веществ.

Правоохранители выявили незаконную продажу метандениона, который используют атлеты для увеличения массы тела и который содержит психотропное вещество. В поле зрения милиции также попали китайские чаи для похудения – «Дали» и «Лида». С августа 2010 года эти препараты признаны такими, которые содержат психотропное вещество, и поэтому реализуются исключительно при наличии лицензии. Однако ряд фармацевтов сознательно нарушали закон.