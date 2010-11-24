В Луганской области в результате пожара погибли 3 детей
09:29, 24 ноября 2010Новости регионов
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Дети без присмотра...
Вчера в 23.45 в Свердловске Луганской области в частном жилом доме в результате пожара погибли трое детей.
Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар возник в результате баловства с огнем детей, которые остались без присмотра взрослых.
От отравления продуктами горения погибли дети 2007, 2008 и 2009 годов рождения.
Сегодня в 0.30 отделением Государственной пожарной охраны пожар был ликвидирован.
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