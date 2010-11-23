В Киеве выросла стоимость фитнес-услуг

Стоимость фитнес-услуг в Киеве с начала года выросла на 10-15% (на 500–5000 грн.) в зависимости от класса фитнес-клуба.

Об этом УНИАН сообщил эксперт в сфере фитнес-услуг Сергей ЧЕРЕПИНЕЦ.

По его словам, подорожание услуг большинство клубов связывают с ростом цен на энергоносители и арендной платы за помещения.

По данным эксперта, на сегодняшний день абонемент в фитнес-центр или клуб премиум-класса составляет около 45 тыс. грн./год, бизнес-класса – 10 тыс. грн./год, эконом-класса – от 2,5 тыс. грн./год.

По оценкам эксперта, в Киеве в среднем от 20% до 35% клиентов фитнес-центров не продлевают купленные абонементы.

«Около 52% бывших клиентов фитнес-клубов объясняют свое решение предоставлением со стороны клуба некачественной услуги, 34% - не получают желаемого результата от занятий, 14% - отсутствием финансовой возможности заниматься», - сказал С. ЧЕРЕПИНЕЦ.

Он считает, что большинство клубов относят себя к премиум- или бизнес-классу, но по уровню обслуживания клиентов дотягивают только до эконом-класса.

Эксперт также отметил, что предложение на рынке фитнес-услуг столицы с начала года увеличилось на 7%, или на 17 клубов.

Он также сообщил, что сегодня рынок фитнес-услуг Украины активно рассматривают иностранные инвесторы. Так, в следующем году в Киеве откроется первый фитнес-центр одной из крупных российских сетей.