Перевернулся рейсовый автобус Ивано-Франковск - Луцк

В Тернопольской области в результате ДТП перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной Госавтоинспекции, авария произошла вчера около 18 часов на автодороге Ивано-Франковск - Тернополь за селом Хмелевка Теребовлянского района. По данным ГАИ, 53-летний водитель грузового автомобиля «Рено премиум 42018» совершал объезд трактора с прицепом, который остановился на обочине дороги из-за того, что закончилось горючее. При выезде на полосу встречного движения водитель грузовика допустил боковое столкновение с рейсовым автобусом «Эталон» сообщением «Ивано-Франковск - Луцк», принадлежащим Ивано-Франковскому АТП-12629.

В результате ДТП автобус, в котором ехали 15 пассажиров, перевернулся.

После аварии два пассажира были доставлены в Бучачскую районную больницу: 79-летний житель села Велеснев Монастыриского района с сотрясением головного мозга, 5-летний житель Луцка – с ушибом левого плечевого сустава и ссадинами.