Учитель покончил с собой, так как из его пистолета был ранен ученик

В Житомирской области учитель покончил жизнь самоубийством после того, как из его пистолета получил ранение один из учеников.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области.

Как говорится в сообщении, 16 ноября в Радомышльский райотдел милиции с заявлением обратился 20-летний учитель труда общеобразовательной школы этого района, который сообщил, что один из учеников 11-го класса по неосторожности сделал выстрел из его пневматического пистолета, который он оставил без присмотра. В результате другой ученик, 1995 года рождения, получил повреждение правого глаза.

Следственно-оперативная группа установила, что в тот день заявитель вместе с учениками 11-го класса с 9 до 12 часов в лесном массиве сажали деревья. В перерывах между работой учитель вместе с учениками стрелял из своего пневматического пистолета, марки "А-112", калибра 4,5 мм, по пластиковым бутылкам.

Около 13 часов все вернулись в школу. Учитель оставил пистолет на столе, а сам на некоторое время вышел. Один из учеников, 1993 года рождения, взял оружие, вышел из класса и в коридоре подошел к группе детей, где по неосторожности выстрелил в одного из них.

Пострадавший был доставлен в одну из больниц области, где он находится и сейчас.

Пневматический пистолет работники милиции тогда изъяли.

Однако уже 19 ноября в 10 часов в ту же дежурную часть Радомышльского райотдела милиции поступило телефонное сообщение о том, что в лесном массиве Радомышльского района повесился молодой человек, как выяснилось, учитель труда, из чьего пистолета стрелял ученик.

При внешнем осмотре видимых телесных повреждений, которые бы указывали на наличие признаков преступления, на теле не обнаружено. Окончательный вывод сделает судебно-медицинская экспертиза, куда сейчас направлено тело.