Из Запорожья поставляли в Россию сырье для психотропных веществ

В Запорожье вынесен приговор преступной группе, контрабандой поставлявшей из Украины в Россию сырье для изготовления психотропных веществ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, "трое членов организованной преступной группы с международными связями, которые для распространения на территории России с декабря 2009 г. по март 2010 г. вывозили контрабандой через таможенную границу с Украиной лекарственные средства, содержащие прекурсоры (сырье для изготовления психотропных веществ), по приговору Жовтневого райсуда Запорожья получили от трех до пяти лет лишения свободы".

Еще двое участников организованной преступной группы, по данным пресс-службы, находятся под следствием и ожидают суда в России.

Как сообщал УНИАН, международная организованная преступная группа, в состав которой входили два гражданина Украины - жителя Запорожье и три гражданина Российской Федерации, была разоблачена в ходе совместной операции УСБУ в Запорожской области и Федеральной службы Российской Федерации по контролю за наркотиками.