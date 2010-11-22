В Харькове установлено оборудование для внутриутробных операций

В Харьковском роддоме № 6 установлено единственное в Украине оборудование для проведения внутриутробных операций.

Как передает корреспонденту УНИАН, об этом заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Игорь ШУРМА сообщил на церемонии подписания договора о социальном партнерстве между облгосадминистрацией, кардиохирургами и благотворительным Фондом Юрия Сапронова.

И.ШУРМА подчеркнул, что для работы на этом высокотехнологическом оборудовании харьковские специалисты за счет средств городского бюджета и собственных средств проходили специальное обучение за границей. И.ШУРМА заметил, что теперь эти специалисты могут проводить внутриутробные хирургические вмешательства, в том числе и на сердце еще нерожденного ребенка.

Заместитель председателя ОГА отметил, что на приобретение оборудования для роддома №6 из городского бюджета Харькова было выделено более 600 тыс. грн.

«Раньше такие операции в Украине были невозможны, и никто не верил, что может появиться такая возможность. Харьков стал первым городом, в котором появилось такое оборудование. Наши специалисты уже прошли обучение за границей. Внутриутробные оперативные вмешательства в Харькове теперь реальны», - подытожил И.ШУРМА.

Как передавал УНИАН, сегодня Харьковская облгосадминистрация, Институт общей и неотложной хирургии Национальной академии медицинских наук Украины и благотворительный Фонд Юрия Сапронова подписали договор социального партнерства о совместных скоординированных действиях относительно последующего развития детской кардиохирургии в Харьковской области.