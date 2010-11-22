В Харькове будут совместно развивать детскую кардиохирургию

Харьковская облгосадминистрация, Институт общей и неотложной хирургии Национальной академии медицинских наук Украины и благотворительный Фонд Юрия Сапронова подписали договор социального партнерства об общих скоординированных действиях относительно последующего развития детской кардиохирургии в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, во время подписания договора заместитель председателя облгосадминистрации по социальным вопросам Игорь ШУРМА передал Институту общей и неотложной хирургии НАМН Украины сертификат на сумму 200 тыс. грн. на приобретение расходных материалов для проведения операций детям с недостатками сердца.

По словам И.ШУРМЫ, на эти деньги будет закуплено 40 оксигенаторов (прибор, в котором происходит насыщение крови кислородом во время работы аппарата искусственного кровообращения) со вспомогательными приборами. Он отметил, что наличие этих материалов даст возможность до конца текущего года на базе харьковского Института общей и неотложной хирургии прооперировать 40 детей с врожденными пороками сердца.

И.ШУРМА отметил, что в следующем году в областном бюджете будет предусмотрена необходимая сумма (600 тыс. грн.) на закупку расходных материалов для проведения операций на сердце всем детям, у которых патологии будут выявлять впервые. Также за средства областного бюджета в следующем году будут приобретены два портативных ультразвуковых аппарата, что даст возможность во время ежегодных медицинских осмотром диагностировать и обследовать детей с врожденными патологиями сердца.

«Мы планируем из областного бюджета на эти цели выделять средства в размере 1 млн. грн.», - подчеркнул И.ШУРМА.

По словам завотделом кардиохирургии харьковского Института общей и неотложной хирургии Игоря ПОЛИВЕНОКА, в этом году уже прооперировано 88 детей с врожденными патологиями сердца, но ежегодно подобные операции в Харьковской области необходимо делать около 150 пациентам.

В свою очередь, председатель правления Харьковского городского благотворительного Фонда Юрия Сапронова Евгений ЗУБКОВ подчеркнул, что на приобретение оборудования для отделения кардиохирургии, расходных материалов и медикаментов в этом году фонд выделил 900 тыс. грн. В целом, на развитие медицины в Харьковской области Фонд Юрия Сапронова в текущем году потратил более 1,5 млн. грн.

Е.ЗУБКОВ отметил, что благотворительный Фонд Юрия Сапронова будет продолжать финансировать программы, связанные с развитием детской кардиохирургии.