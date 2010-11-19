Тернопольщина: акцией «Сердце к сердцу» собрано 106 тыс. грн.

В Тернопольской области в рамках благотворительной акции «Сердце к сердцу» собрано 106 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной госадминистрации.

К проведению акцию было привлечено более 500 волонтеров из числа членов молодежных и детских общественных организаций, учеников общеобразовательных, внешкольных, студентов профессионально-технических, высших учебных заведений из всех районов области.

Акция проводится для помощи новорожденным или преждевременно рожденным детям с разными недостатками.

На вырученные благотворительные средства в Тернополе уже покупали различное медицинское оборудование. В частности, в 2009 году Тернопольская областная детская больница получила медоборудования на 70 тыс. грн.: два офтальмоскопа и автоматический проектор знаков. Аппаратура, которой раньше в больнице не было, дала возможность медикам на ранних стадиях выявлять у детей ретинопатию – осложнение у недоношенных детей, которое может привести к слепоте.

Справка УНИАН. Благотворительная акция «Сердце к сердцу» проходит при поддержке Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Министерства образования и науки, Министерства культуры и туризма, Министерства здравоохранения Украины, Всеукраинского благотворительного фонда «Сердце к сердцу». В этом году она длилась с 3 по 23 мая.