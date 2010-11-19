Наркодилер сбывал наркотики в инфицированных шприцах

В Сумской области при очередной попытке сбыта наркотиков милиция задержала жителя города Глухов, который распространял среди молодежи марихуану, опий ацитилированный и псевдоэфедрин.

Как сообщила УНИАН сотрудник сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Марина КЛЕВА, чтобы задержать преступника сотрудники милиции сделали три контрольные закупки наркотического вещества.

Стражи порядка выяснили, что задержанный не только изготовлял наркотики для продажи, но и употреблял их сам. “Ширка”, которую он продавал студентам, была инфицирована, ведь шприцами, в которых находилось это наркотическое вещество, он пользовался сам. А медработники сообщили, что у задержанного тяжелая форма гепатита С. Кроме того, есть подозрение, что мужчина ВИЧ-инфицированный. Это сейчас выясняют врачи.

Против задержанного, ранее уже судимого, возбудили уголовное дело за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.