В Полтавской области уже 7-ой ребенок покончил с собой

В Полтавской области уже седьмой ребенок в этом году покончил жизнь самоубийством.

Об этом УНИАН сообщила старший инспектор Полтавского райотдела Управления МВД Украины в Полтавской области Лилия ОВЧАРЕНКО.

По ее словам, 17 ноября в селе Байрак Диканского района покончил жизнь самоубийством через повешение ученик Тахтаулевскои средней школы Полтавского района. Предсмертной записки при нем не было. При внешнем осмотре тела, следов насильственной смерти милицией не обнаружено. До этого случая раньше он никогда не исчезал и не покидал место проживания.

Л.ОВЧАРЕНКО сообщила, что 16 ноября в милицию поступило сообщение от директора школы о том, что ученик школы Виктор второй день не посещает занятия. Работники отдела криминальной милиции по делам детей начали проводили оперативно-розыскные мероприятия. Милиционеры проверяли магазины, кафе, места массового отдыха людей. Опрашивали одноклассников, друзей и знакомых пропавшего мальчика. Но никакой информации, которая помогла бы установить местонахождение школьника, не получили. Отец и мать парня также пытались разыскать своего сына. По словам родителей, 15 ноября утром он вышел из дома и якобы пошел в школу. Но там его никто не видел. 16 ноября около 18.00 в селе Тахтаулово возле лесополосы Виктора встретила его знакомая, которую он попросил никому не говорить, что она его видела.

При беседе с родными, директором школы, классным руководителем, одноклассниками милиционеры установили, что Виктор учился хорошо, имел достижения в спорте, поддерживал со сверстниками дружеские, веселые отношения.

Как сообщил классный руководитель Виктора, дома у него была теплая атмосфера, родители трудоустроены, не имеют вредных привычек, конфликтов между ними и сыном не возникало. Обстоятельств, которые бы побуждали парня на самоубийство, правоохранители не обнаружили.

По словам Л.ОВЧАРЕНКО, в Полтавской области в этом году это уже 7 суицидальный поступок детей. Во всех случаях самоубийств фигурируют ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Причинами суицидов были скандалы с любимыми девушками, ревность, конфликты с родителями и сверстниками и т.д.