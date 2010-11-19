Симферополь: четверо травмированы в аварии с участием ГАИ
В центре Симферополя в результате столкновения легкового автомобиля и патрульной машины Госавтоинспекции пострадали четыре человека.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления ГАИ.
Согласно сообщению, в ночь на 18 ноября два сотрудника Госавтоинспекции находились на службе, они патрулировали территорию.
Столкновение автомобиля ГАИ марки «Дэу» и машины «Опель» произошло на перекрестке. Оба водителя авто и две пассажирки «Опеля» - 18-летние девушки - получили телесные повреждения. «После осмотра врачом скорой помощи инспектор ГАИ был госпитализирован, а остальные отпущены на амбулаторное лечение», - говорится в пресс-релизе.
Следственно-оперативная группа устанавливает причины и виновника аварии.