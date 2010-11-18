Севастополь: остаются без газа 2 многоквартирных дома

В Севастополе уже почти неделю остаются без газа 2 многоквартирных дома, в систему газоснабжения которых попала вода.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации представителей ОАО «Севастопольгаз», авария произошла по вине жильца одной из квартир дома, попытавшегося самовольно установить у себя обогреватель воды (так называемую газовую колонку). Жилец перепутал подводящие трубопроводы воды и газа, что и стало причиной попадания воды в систему газоснабжения. Подача газа в 150 квартир двух домов была прекращена.

Специалисты ОАО «Севастопольгаз» демонтировали и отправили на бесплатную проверку газовые измерительные приборы (газовые счетчики, которые практически все, как и трубы, заполнены водой) жильцов дома. Вчера подача газа в 80 квартир была возобновлена, но позже, по причине возникновения технических проблем, газ был снова перекрыт.

Причиненный действиями гражданина ущерб, по предварительным данным, уже превысил 10 тыс. грн.

В ОАО «Севастопольгаз» агенству УНИАН сообщили, что ремонтно-восстановительные работы на системе газоснабжения домов планируется завершить к выходным.