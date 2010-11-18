На Прикарпатье в горных районах у всех детей йододефицит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии облгосадминистрации сообщил и.о. ректора Ивано-Франковского национального медицинского университета Любомир ГЛУШКО. По его словам, прикарпатцам, особенно детям в горных районах катастрофически не хватает йода в организме. Такой дефицит вызван недостатком йода в почве и воде, что отрицательно сказывается на здоровье, особенно детей дошкольного и школьного возраста. Речь идет не только об эндемическом зобе. Йододефицит у беременных может вызывать рождение детей с разными недостатками, в частности, немотой, косоглазием, умственной отсталостью.

Л.ГЛУШКО сообщил, что в горных районах практически у всех детей йододефицит, из них 60% - средней и тяжелой степени.

Медики просят власти принять соответствующие меры, чтобы решить эту проблему. Они рекомендуют жителям Прикарпатья обязательное употребление лишь йодированной соли, а власти предлагают ввести «монополию» на ввоз в область лишь йодированной соли. Также предлагают в школах возобновить антиструминотерапию, как это было в прошлом, чтобы дети принимали «Антиструмин».

«Мы посчитали, что стоимость на одного ребенка в год составит 7 гривен – заметил руководитель медуниверситета. - Эти расходы может на себя взять, как власть, так и сами родители».

Также рекомендовано жителям горных районов употреблять морепродукты, йодированную соль и минеральную воду с содержанием йода.